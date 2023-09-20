Армения обратилась в ЕСПЧ с призывом остановить Азербайджан

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять меры по отношению к Азербайджану из-за его "широкомасштабной агрессии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

Представитель Армении по международным правовым вопросам обратился к ЕСПЧ с требованием по применению обеспечительного мероприятия с целью предотвращения необратимой утраты, угрожающей правам гражданского населения в результате "широкомасштабной агрессии, разрешенной Азербайджаном".

"В частности, выдвинуто требование обязать Азербайджан прекратить обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

Между тем, согласно сообщениям местных СМИ, российские миротворцы скрылись после начала столкновений. А спикер российского МИД Мария Захарова призвала прекратить боевые действия в регионе.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе. В то же время власти Азербайджана сообщили, что прекратят боевые действия только если армянские силы в регионе сдадутся.

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