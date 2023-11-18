Армения заявила, что согласовала с Азербайджаном главные принципы мирного договора

Такое заявление Пашинян сделал на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

"У нас есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошая новость состоит в том, что основные принципы мира были достигнуты", - сказал он.

По мнению премьера, плохая новость состоит в том, что Армения и Азербайджан до сих пор "разговаривают на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга".

"Конечно, на это есть и объективные причины: длительный конфликт с определенным историческим контекстом, тысячи жертв, чьи родственники затрудняются смотреть в глаза, десятки заключенных, чьи семьи не имеют ответов на вопросы, десятилетиями царящая атмосфера ненависти и подозрения, что под конструктивными заявлениями скрываются недобрые намерения", - добавил Пашинян.

Что этому предшествовало

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика со столицей в Ханкенди (Степанакерте) официально прекращает свое существование. Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" Карабаха.