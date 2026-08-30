Армянские власти объявили о начале процесса подачи официальной заявки на вступление в Евросоюз. В разведке назвали это финальным этапом разворота Еревана от Москвы в Европу.

Перед этим Россия ввела ограничения на ввоз армянских абрикосов, черешни, рыбы, воды "Джермук" и коньяка. Однако вместо уступок Армения начала искать новые рынки, а ЕС выделил стране десятки миллионов долларов в рамках "Плана роста".

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что паралич Евразийского экономического союза из-за действий России может стать началом конца ЕАЭС.

По данным СВРУ, если Москва попытается давить повышением цены на газ, Ереван может выставить ей счет примерно на 2 млрд долларов за размещение 102-й российской военной базы и управление железными дорогами Армении.

Мирное соглашение с Азербайджаном, открытие границ с Турцией и движение в ЕС фактически лишают Россию главных рычагов влияния на Армению.