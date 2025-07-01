Армения может отключить российское ТВ из-за вмешательства во внутренние дела

Комментируя дело владельца группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна (прокремлевский бизнесмен - ред.) и его возможное влияние на отношения между Ереваном и Москвой Симонян сказал, что ряд пророссийских экспертов и медиа уже лишены доступа в Армению

"Их "программы" давно закрыты в нашей стране, а въезд - запрещен. Но если их государственные телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, возможно, мы также должны закрыть им доступ к квартирам наших граждан", - отметил председатель парламента.

Он также добавил, что российские телеведущие, которых транслируют в Армении, "ухудшают атмосферу и вредят армяно-российским отношениям". Симонян резко высказался в их адрес, назвав их "дегенератами".