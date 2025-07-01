Армения может отключить российское ТВ из-за вмешательства во внутренние дела

В Армении заговорили о возможном прекращении трансляции российских телеканалов в национальном телепространстве.
Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянский ресурс Mamul.am.
Комментируя дело владельца группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна (прокремлевский бизнесмен - ред.) и его возможное влияние на отношения между Ереваном и Москвой Симонян сказал, что ряд пророссийских экспертов и медиа уже лишены доступа в Армению
"Их "программы" давно закрыты в нашей стране, а въезд - запрещен. Но если их государственные телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, возможно, мы также должны закрыть им доступ к квартирам наших граждан", - отметил председатель парламента.
Он также добавил, что российские телеведущие, которых транслируют в Армении, "ухудшают атмосферу и вредят армяно-российским отношениям". Симонян резко высказался в их адрес, назвав их "дегенератами".
Самвел Карапетян - российский миллиардер армянского происхождения, владелец и президент группы компаний "Ташир". Он переехал в Россию. По состоянию на последние годы он входил в список самых богатых людей России по версии Forbes.
Его бизнес-империя охватывает более 200 компаний в различных отраслях - строительство, энергетика, недвижимость, торговля, производство. Основные активы сосредоточены в Москве и других регионах России.
Ранее РБК-Украина писало, что украинская певица София Ротару выступила на роскошном праздновании дня рождения Этери Карапетян - жены российского миллиардера Самвела Карапетяна. Торжественное мероприятие состоялось в Москве.
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