Решает не школа. В МОН объяснили, как перевести ребенка на дистанционное обучение

Школы не имеют права отказывать в зачислении или переводе детей на семейную, экстернатную и дистанционную форму обучения. Родители учеников и учениц имеют право выбирать любую из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки ( МОН ).

Как отметили в пресс-службе, согласно законодательству, полное общее среднее образование может быть получено по очной (дневной), дистанционной, сетевой, экстернатной, семейной (домашней) форме или форме педагогического патронажа.

"Управления в сфере образования и школы должны обеспечить обучение по этим формам по требованию родителей или других законных представителей ребенка", - говорится в сообщении.

Дистанционная форма: ее организуют для учеников учениц, которые не могут посещать школу очно. Например, из-за состояния здоровья, отбывания наказания, вооруженного конфликта, военного положения, проживания (пребывания) за границей, на временно оккупированной территории Украины, эпидемии, последствия природных и техногенных катастроф и т.д.

"Учащиеся учатся в дистанционной форме исключительно по их желанию или желанию их родителей в соответствии с положением", - говорится в сообщении.

Дистанционная форма получения образования может вводиться в отдельных школах по решению их учредителей. К таким школам учащихся относят независимо от территории обслуживания. На сайте учебного заведения обнародуют информацию об обеспечении получения образования по дистанционной форме.

Также в школах могут создавать дистанционные классы/группы для детей, выехавших за границу или не желающих учиться офлайн по соображениям безопасности.

В то же время, не каждая школа в Украине способна обеспечить дистанционную форму получения образования. В случае, если в школе, где учится ребенок, нет такой возможности, родителям или другим законным представителям ученика/ученицы следует обратиться в местный орган управления образованием с просьбой предложить другую школу для дистанционного обучения, сообщили в пресс-службе.

Семейная (домашняя) форма образования: позволяет учиться самостоятельно, получать консультации от учителей школы и проходить только итоговую оценку (семестровую и годовую по результатам семестрового), а также аттестацию. Если ученик/ученица (или один из родителей или других законных представителей) официально зарегистрирован на территории обслуживания школы, она не имеет права отказать в зачислении или переводе на такую форму обучения.

Экстернат: еще одна форма, позволяющая ученику/ученице получать образование самостоятельно, однако есть разница в количестве оцениваний. Ученик на экстернате должен проходить только годовую оценку и/или аттестацию. В случае заявления родителей школа обязана перевести ученика/ученицу на экстернат или зачислить ребенка, зарегистрированного на его территории обслуживания.

Кроме того, для учащихся, вынужденно находящихся за границей и обучающихся в иностранной школе, может быть организовано изучение предметов украинского компонента образовательных программ в дистанционных классах в отдельно определенных школах.

"Информируем, что решение МОН об изучении только предметов украинского компонента образовательных программ в отдельно определенных школах - это возможность, которой могут воспользоваться выехавшие за рубежом ученики и ученицы и учащиеся в иностранной школе по месту пребывания", - отметили в пресс-службе.

В то же время, родители или другие законные представители ребенка имеют право выбрать любую форму обучения в других школах и не обязаны переводить детей на обучение по этой программе.

Учреждения общего среднего образования не имеют права отказывать учащимся в зачислении или переводе на другую форму обучения на основании этого решения. Кроме того, школы могут зачислять детей для обучения по индивидуальной форме, независимо от наличия свободных мест в классе, добавили в пресс-службе.

Правила обучения детей по индивидуальной форме образования урегулированы в соответствующем положении.