Решили купить автомобиль? В МВД напомнили алгоритм действий
Сделка купли-продажи автомобиля дело ответственное, поэтому очень важно все сделать правильно и по закону. В МВД Украины напомнили алгоритм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Что нужно делать?
Шаг 1. Обратитесь в Экспертную службу МВД для исследования транспортного средства. Это можно сделать либо самому, либо с покупателем. Вывод об автомобиле, который предоставляет Экспертная служба МВД, действует 10 дней.
Шаг 2. Обратитесь в любой сервисный центр МВД. Администратор производит перерегистрацию в течение 30 мин.
У продавца должны быть следующие документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- паспорт;
- справка налогоплательщика;
- заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.
У покупателя должны быть в наличии документы:
- паспорт;
- справка налогоплательщика.
"Договор купли-продажи оформляется непосредственно в Сервисном центре МВД. Не забудьте забрать свой экземпляр. После перерегистрации транспортного средства новый владелец получает новое свидетельство о регистрации авто и номерных знаков уже на свое имя", - напомнили в МВД.
Как сообщалось, ранее в полиции обнародовали статистику аварий в Украине за прошлый год. Всего в стране было зафиксировано более 18 тысяч ДТП, в результате которых погиб 2791 человек.
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