Решение проблемы долгов в энергетике поможет сохранить энергосистему, - эксперт
Необходимо решить проблему долгов на рынке электроэнергии и газа, чтобы сберечь целостность энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.
"Одним из шагов по сохранению целостности энергосистемы Украины является решение долговой проблемы на рынках электроэнергии и природного газа, улучшение инвестиционного климата благодаря изменению модели функционирования этих рынков для достижения market coupling", - написал он.
Омельченко подчеркнул, что из-за нежелания правительства внедрить европейскую модель рынка Украина потеряла возможность за эти годы построить минимум 7 ГВт ВИЭ-генерации и до 2 ГВт балансирующих мощностей на базе газовых электростанций.
"По этой же причине все новые правительственные планы по развитию децентрализованной генерации покрыты туманом неопределенности", - подчеркнул эксперт.
Ранее народная депутат Инна Совсун заявляла, что введение market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – ред.) не увеличит стоимость электрической энергии на украинском энергорынке.
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