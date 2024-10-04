ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Решение проблемы долгов в энергетике поможет сохранить энергосистему, - эксперт

Пятница 04 октября 2024 19:09
UA EN RU
Решение проблемы долгов в энергетике поможет сохранить энергосистему, - эксперт Фото: решение проблемы долгов в энергетике поможет сохранить энергосистему, (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Необходимо решить проблему долгов на рынке электроэнергии и газа, чтобы сберечь целостность энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Одним из шагов по сохранению целостности энергосистемы Украины является решение долговой проблемы на рынках электроэнергии и природного газа, улучшение инвестиционного климата благодаря изменению модели функционирования этих рынков для достижения market coupling", - написал он.

Омельченко подчеркнул, что из-за нежелания правительства внедрить европейскую модель рынка Украина потеряла возможность за эти годы построить минимум 7 ГВт ВИЭ-генерации и до 2 ГВт балансирующих мощностей на базе газовых электростанций.

"По этой же причине все новые правительственные планы по развитию децентрализованной генерации покрыты туманом неопределенности", - подчеркнул эксперт.

Ранее народная депутат Инна Совсун заявляла, что введение market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – ред.) не увеличит стоимость электрической энергии на украинском энергорынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Зеленский приехал в Сумскую область и провел там заседание Ставки
Зеленский приехал в Сумскую область и провел там заседание Ставки
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России