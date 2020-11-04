У Вірджинії Байдену помилково нарахували 100 тисяч зайвих голосів

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

За кандидата в президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Джо Байдена помилково нарахували 100 тисяч зайвих голосів на виборах в США в штаті Вірджинія. При цьому Байден лідирує в штаті з відривом у більш ніж 9%

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, через математичні помилки в окрузі Ферфакс вранці порахували зайвих 100 тисяч голосів за Байдена. За словами представника виборчої комісії округу, помилку виявили і виправили протягом 10-15 хвилин.

Приблизно дві третини виборців округу голосували заочно. При підрахунку результатів заочного голосування Байдену помилково додали 100 тисяч голосів.

Нагадаємо, Джо Байден вже отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії американських виборів.

Крім того, явка на загальних виборах в США виявилася найвищою за 120 років.

На тлі новин про вибори у Сполучених Штатах світові фондові біржі відкриваються падінням основних індексів.

Детальніше про ситуацію з підрахунком голосів, про те, як проходить підсумовування і коли можуть оголосити переможця виборів читайте в матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки: Хто виграє на виборах президента США".