Испытывает судьбу. Над Азовским морем зафиксировали российский самолет А-50, - Игнат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Не часто так бывает, что более или менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники, прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы. Эта ночь - одна из немногих, которая была без уведомлений", - рассказал Игнат.

Он отметил, что после трех мощных атак врага по Украине есть определенное затишье, но это не значит, что нужно как-то расслабляться.

"Только что карта (программа "Вираж-планшет" - ред.) была пуста, а вот сейчас появилось 5-6 воздушных целей, в том числе в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, испытывает свою судьбу", - сообщил спикер.

Игнат добавил, что в этом нет ничего удивительного, ведь у России еще много таких самолетов.

"Мы говорили накануне о том, что будет после уничтожения А-50 - прилетит другой. Нет ничего удивительного, потому что в России есть еще такие самолеты. Поэтому, есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники, которые следят за линией фронта", - сказал спикер.

Ликвидация российского самолета А-50

Напомним, 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары.

В то же время спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности российской армии обстреливать территорию Украины.