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Оправдывала вторжение РФ. Прокурору из Николаевской области объявили подозрение

Фото: прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи объявили о подозрении бывшему прокурору одной из окружных прокуратур Николаевской области. Она оправдывала вооруженную агрессию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, будучи прокурором окружной прокуратуры, подозреваемая оправдывала, признавала правомерной и отрицала вооруженную агрессию России против Украины.

Она также утверждала, что бойцы Вооруженных Сил Украины издевались над жителями города Мариуполь. И якобы из-за этого когда в Мариуполь пришли оккупанты - местные были рады этому.

Подозреваемая обвинила власти Украины в войне и заявляла, что Украина находится под контролем мероприятия.

Согласно тексту подозрения речь идет о бывшем прокуроре в Николаевской области Ирине Андросовой. Она была назначена на должность прокурора 15 марта 2021 года.

Преступления оккупантов

Недавно генералу Росгвардии, командующему подавлением партизанского движения в Крыму, сообщено о подозрении.

Также российскому генерал-лейтенанту Николаю Гостю объявили подозрение. Он предписывал оккупационным войскам бомбить Мариуполь из авиации.

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