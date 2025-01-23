Выплату пенсии могут прекратить: перечень оснований

Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда Украины или по решению суда. Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Как отметили в пресс-службе, статья 49 закона содержит такие основания для прекращения выплат:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую пенсию, окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Возобновление выплат

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр ПФУ, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и подачей соответствующего заявления.

В то же время для граждан, проживающих за рубежом, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность отправлять заявление о восстановлении пенсии и необходимые для этого документы по почте.

"В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных", - добавили в ПФУ.