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Выплату 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели установили на уровне закона

Фото: Рада установила выплату 15 млн гривен семье защитника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в целом закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №10313 в целом поддержали 296 депутатов.

Как отметил Железняк, комитет значительно доработал законопроект ко второму чтению.

В частности, установлена на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели.

Также поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

В то же время, ко второму чтению изъяты все нормы о запрете военным распространять определенную информацию в медиа и сети Интернет.

Выплата 15 млн гривен

Напомним, после начала войны Кабинет министров принял решение о выплате единовременной помощи в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.

В феврале Минобороны предложило внести изменения в порядок. Проектом предлагается установить, что помощь 15 млн гривен выплачивается "в соответствии с размером доли, определенной в таком распоряжении в процентах".

Документом предлагается расширение круга лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи, в частности право женщин (мужчин), проживавших с военнослужащим, военнообязанным или резервистом, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, без регистрации брака; внуков погибшего (умершего) военнослужащего при условии, что их родители умерли; детей, родившихся после гибели (смерти) военнослужащего.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что на войне против России погибли 31 тысяча украинских военных.

В марте 2024 года70% украинцев среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

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