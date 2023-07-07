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Выплаты пострадавшим от подрыва ГЭС смогут получить и переселенцы, - Кабмин

Фото: выплаты пострадавшим от подрыва ГЭС смогут получить и переселенцы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Выплаты пострадавшим от подтопления будут осуществляться независимо от того, получает ли лицо выплаты ВПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

Решение о доступных выплатах для всех пострадавших было сегодня принято на заседании Правительства. Речь идет о выплатах материальной помощи в размере 5 тысяч гривен от государства лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

Напомним, что ранее права на получение такой помощи не имели лица, которые по состоянию на 5 июня 2023 года были зарегистрированы как получатели помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Отныне денежную помощь от государства получат все граждане, которые на момент Каховской катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

Получение компенсации

В результате подрыва Каховской ГЭС пострадало много частных домов, сельских хозяйств, предприятий и тому подобное. В зону затопления попало сразу 46 населенных пунктов. Вместе с тем большое количество жителей осталось без собственного дома и вещей первой необходимости.

Поэтому украинцы, пострадавшие от катастрофы, могут оформить денежную помощь от ООН. О том, как получить помощь, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, Кабинет министров ввел выплату единовременной материальной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Российской Федерацией плотины Каховской ГЭС в размере 5000 гривен на одного человека.

Денежные средства будут выплачиваться в 2023 году Николаевской и Херсонской областными военными администрациями.

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Кабинет Министров УкраиныХерсонская область