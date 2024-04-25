Выплаты переселенцам проверят: Минфин определил критерии

Согласно проекту, верификация помощи ВПЛ осуществляется путем сравнения данных, предоставленных реципиентом для назначения помощи, предоставленных Министерством социальной политики, и информации субъектов предоставления информации.
Для верификации помощи ВПЛ используется информация из автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных.
Передача данных кроме информации с ограниченным доступом осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".
При верификации проводится проверка достоверности персональных данных реципиента, получающего помощь ВПЛ.
Проверка правомерности оказания помощи ВПЛ
Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Министерства социальной политики Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту, а именно:
- группы инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
- взятие на учет внутренне перемещенного лица согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;
- наличия одинаковых записей с персональными данными реципиента, которому назначена помощь ВПЛ по разным личным делам,
- отбывание наказания в местах лишения свободы; осуждение за совершение уголовного правонарушения,
- наличия жилого помещения, уничтоженного или поврежденного (до степени непригодного к проживанию);
- наличия задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента на территории территориальных общин, информация о которых содержится в перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией;
- наличия задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента по адресу жилого помещения, что разрушено или повреждено в результате боевых действий;
- пребывание за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения;
- наступление в течение трех месяцев перед обращением или при получении помощи ВПЛ событий, связанных с:
- приобретением транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;
- покупкой на сумму, превышающую 100 тыс. гривен, земельного участка, квартиры (дома);
- оплатой (однократно) на сумму, превышающую 100 тыс. гривен, других товаров долгосрочного потребления согласно информации банков;
- покупкой безналичной и/или наличной иностранной валюты на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен, согласно информации банков;
- наличием на 1 число месяца, с которого назначается пособие, или на 1 число каждого месяца, в котором получается помощь:
- на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, согласно информации банков;
- в собственности жилого помещения, расположенного на территориях, не включенных в перечень территорий боевых действий или временной оккупации.