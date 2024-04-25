Выплаты переселенцам проверят: Минфин определил критерии

Сокращение выплат ВПЛ

По данным Минсоцполитики, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание.

С 1 марта большинство ВПЛ оставили без выплат. Их получают пенсионеры, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, больные дети.

Деньги в марте получат 671 тысячу человек. Еще часть ВПЛ получит выплаты после подачи новых заявлений.