Выплаты в Ирландии сократят не всем новоприбывшим беженцам: условия

Сокращенные выплаты для новоприбывших украинских беженцев в Ирландии будут введены в начале февраля. Но они будут касаться только периода проживания в жилье от государства.

Об этом заявила министр социальной защиты Хизер Хамфрис , сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irish Independent.

В Ирландии одобрили новые правила пребывания украинских беженцев, которые будут касаться только новоприбывших людей. В частности, срок проживания в бесплатном жилье от государства будет ограничиваться 90 днями, а еженедельные выплаты бежавшим от войны сократят до 38,80 евро с 220 евро.

По словам министра, украинские беженцы будуть получать меньшие выплаты, только пока они будут проживать в государственном жилье. Украинцы будут получать большую социальную помощь, когда будут жить самостоятельно вне государственного жилья.

Специальные центры прибытия для украинцев будут принимать только новоприбывших, сообщила Хизер Хамфрис Комитету социальной защиты. Некоторые из этих новых центров будут построены по всей стране. Беженцев будут размещать там в течение 90 дней.

"Так что тот факт, что они находятся в определенном центре размещения, дает им право на оплату", – отметила министр.

Ирландские политики отмечают, что отныне будет большая разница между теми, кто идет в центр размещения, и теми, кто находит жилье самостоятельно. Сниженные выплаты также будут стимулом искать собственное жилье.

В то же время владельцы жилья, принимающие украинских беженцев, будут получать от государства 800 евро в месяц.

Ирландия приняла уже больше 110 тысяч беженцев из Украины, из-за чего в стране усугубился дефицит жилья. Ожидается, что сокращение выплат должно снизить привлекательность страны для новых людей.