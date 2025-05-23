Выплаты ко Дню Независимости: когда и кому нужно подать заявление

Часть украинцев смогут получить единовременную помощь ко Дню Независимости в сумме от 450 до 3100 гривен. Выплаты будет проводить Пенсионный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По решению правительства, в 2025 году механизм выплаты помощи ко Дню Независимости такой же, как и в прошлом году.

Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно

По данным ПФУ, ветеранам войны, которые проходят службу/работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу/работают, на основании поданных работодателями заявок.

"Если вы не являетесь пенсионером и проходите службу / работаете, то убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны", - отметили в ПФУ.

Кому нужно подавать заявление

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу / не работает, для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Заявления подаются до 1 августа текущего года. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.

В заявлении (произвольной формы) указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.

К заявлению прилагаются:

копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);

копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении - оригиналы).

Подать заявление на выплату можно одним из способов:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания);

по почте - в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;

онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Решение правительства

Напомним, выплаты ко Дню Независимости составят от 450 гривен до 3100 гривен. Деньги получат сотни тысяч украинцев.

Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2025 в таких размерах:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

ІII группы - 2 700 гривен;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 1 000 гривен;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3 100 гривен;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, - 650 гривен;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.