Выплата на похороны пенсионера: какой размер помощи и какие документы нужны

Так, если пенсионер получал пенсию по закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", то пособие выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (кроме лиц, захоронение которых проведено за счет государственного бюджета).

Для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другими законами, размер пособия - две пенсии, получаемые пенсионером на момент смерти.

Пособие выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий банковский счет лица, осуществлявшего погребение.

Если у получателя отсутствует текущий банковский счет, то выплата производится через международную платежную систему "Быстрая копейка": заявитель в любом отделении Ощадбанка может получить средства, обратившись с паспортом и идентификационным кодом.

Человеку, который обращается за помощью, нужно подать следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справку о смерти пенсионера;

реквизиты своего текущего банковского счёта.

Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача выписок и справок, определенных в украинском правовом поле, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или ином документе, легализованном в соответствии с законодательством.

Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается во времени.