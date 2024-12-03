Выплат не будет. Юрист объяснила, когда могут отказать в компенсации за разрушенное жилье

Кто и когда может подать на компенсацию за разрушенное жилье

Подать заявку на возмещение разрушенного имущества можно в приложении "Дія". Воспользоваться услугой могут лица с украинским гражданством, у которых с 24 февраля 2022 года из-за военных действий были повреждены:

частные, усадебные, дачные и садовые дома

квартиры

другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности

Как подать заявку на поврежденное имущество в "Дія":

следует обновить приложение до последней версии

нажмите "Услуги", затем "Сообщения о поврежденном имуществе"

укажите информацию о поврежденном объекте: ФИО владельца, РНОКПП, контактные данные и информация об поврежденном объекте

после регистрации уведомления ожидайте информации о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время

"Подавать заявку на получение помощи могут граждане Украины, достигшие совершеннолетия и являющиеся владельцами поврежденного или разрушенного имущества, при условии, что сведения о праве собственности внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество", – говорит Даниленко.

В зависимости от повреждений, размер компенсации за разрушенное жилье в 2024 году может составлять от 200 до 500 тысяч гривен.

Стоит ли "вкладываться" в разрушенное жилье

"В последнее время на OLX начали появляться объявления о продаже домов на освобожденных территориях "под компенсацию". В частности, поврежденные в ходе войны объекты недвижимости предлагают приобрести по ценам в разы меньше довоенных, уверяя покупателей, что в будущем можно будет получить за них компенсацию от государства", – говорит Даниленко.

По ее словам, мотивация у покупателей такого жилья разная. Некоторые инвесторы скупают разрушенную недвижимость под восстановление с целью затем заработать на перепродаже. Некоторых интересуют земля и документы на жилой дом, под которые можно построить новый объект без бумажной волокиты. Но большинство все же рассчитывает на компенсации от государства.

Вопросы разрушенного жилья и компенсации за него регулируют несколько постановлений Кабмина. Одно из основных – постановление Кабмина №767 от 2 сентября 2020 года "О выплатах денежной компенсации пострадавшим, жилые дома, разрушенные в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ", регламентирует действия по поводу домов, находившихся вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

"Также есть постановление Кабмина №600 от 30 мая 2023 года, оба действующие, но сейчас мы регламентируемся уже именно им, потому что его ввели после начала введения военного положения", – объясняет эксперт.

В постановлении №767 говорится, что комиссия может отказать в денежной компенсации в случае:

когда документы содержат недостоверную информацию

при повторной подачи заявления пострадавшим, которому ранее уже выплатили компенсацию

регистрации пострадавшим право собственности на жилье после момента его разрушения

"Именно последний пункт может ввести в заблуждение, но это касается тех, кто не успел приватизировать разрушенную квартиру или хочет купить жилье, которое уничтожили во время войны", – говорит

Что касается приватизации, то этот вопрос можно будет решить только после деоккупации территории в индивидуальном порядке, подав на рассмотрение необходимые документы (подтверждение регистрации, добросовестной оплаты коммунальных услуг и др.).

"О претендовании на возмещение от государства после скупки поврежденных объектов недвижимого имущества – так это не будет работать, компенсацию новые собственники не получат. Ведь, по законодательству компенсация назначается собственнику, который числился на момент разрушения жилья в госреестре или его наследникам", – говорит адвокат.

Украинцам предусмотрена компенсация за разрушенное жилье (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Когда могут отказать в компенсации за разрушенное жилье

В постановлении Кабмина №600 от 30 мая 2023 года "Об утверждении Порядка предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества", которым руководствуются чиновники и юристы, вообще нет пунктов о возможном отказе в предоставлении компенсации за разрушенное жилье.

Механизм отказа прописан только в постановлении Кабмина №381 от 21 апреля 2023 года об "утверждении Порядка предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ, с использованием электронной услуги "є Відновлення". В документе прописано, что отказать в компенсации могут в случае: