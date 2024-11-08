Случайно повредили товар в магазине: нужно ли платить

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Госпродслужба предупреждает о рисках приобретения товаров и услуг через интернет у физических лиц. Так, при покупке у граждан, не являющихся официально зарегистрированными предпринимателями, отношения не регулируются Законом Украины "О защите прав потребителей". Поэтому служба не имеет правовых оснований для вмешательства в случае жалоб на некачественный товар.

Также мы писали, что согласно украинскому законодательству на каждый товар устанавливается гарантийный срок, который зависит от назначения товара. Например, автомобили имеют более длительный гарантийный срок, чем мобильные телефоны или ноутбуки. В течение гарантийного периода производитель или продавец обязаны осуществлять бесплатный ремонт или замену товара при соблюдении правил его использования и хранения.Также, в случае выявления существенных недостатков или фальсификации, потребитель вправе расторгнуть договор покупки и вернуть товар с компенсацией стоимости.

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