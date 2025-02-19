Ястремская уступила Свёнтек на "тысячнике" в Дубае

Последняя представительница Украины на турнире WTA 1000 в Дубае Даяна Ястремская провела матч за выход в четвертьфинал со второй ракеткой мира - Игой Свёнтек из Польши.

WTA 1000, Дубай, одиночный разряд, 1/8 финала

Даяна Ястремская - Ига Свёнтек - 5:7, 0:6

Украинка, которая занимает 48-ю позицию в мировом рейтинге, второй раз в карьере встречалась со звездной полькой. Интересно, что в единственном матче, который ранее провели между собой теннисистки, победу праздновала именно украинка. Было это в 2019-м, в рамках командного Кубка Федерации. Тогда Ястремская одолела Свёнтек в двух сетах - 7:6, 6:4.

На этот раз соперница взяла уверенный реванш. Хотя начиналось для второй ракетки мира все не так просто. В первой партии украинка навязала борьбу, была очень неуступчивой и держалась за каждый розыгрыш. Немного отпустив польку (2:4, 3:5), Ястремская догнала ее - 5:5. Но в концовке сил не хватило. Свёнтек взяла два гейма подряд и завершила сет в свою пользу - 7:5.

Такое развитие событий в стартовой партии обещало интересный теннис и в дальнейшем. Но украинка, как оказалось, оставила все силы именно в первом сете. Во втором борьбы уже не было. Свёнтек взяла его легко и непринужденно - 6:0, выиграв матч. Поединок длился 1 час и 32 минуты.

Отметим, что после трех геймов второй партии Ястремская взяла медицинский тайм-аут. Ее беспокоило плечо. С этим повреждением украинка боролась половину предыдущего сезона.

Ястремская стала последней украинкой, которая вылетела из супертурнира в Дубае. Ранее соревнования покинули Ангелина Калинина, которая проиграла уже на старте, а также Марта Костюк и Элина Свитолина, которые уступили во втором круге.