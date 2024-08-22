Винодельческий бизнес будет работать по новым правилам: что изменит закон о виноградарстве

Речь идет о законопроекте №9139, который приводит законодательство о виноградарстве в соответствии с требованиями ЕС.

По ее словам, на пути евроинтеграции винодельческая отрасль столкнулась с проблемами, замедляющими экспорт винодельческой продукции на мировые рынки сбыта. Некоторые из них решают изменения в законодательстве, регулирующем эту сферу. В частности, речь идет о принятом сегодня законопроекте №9139, который, с одной стороны, должен привести нормы отраслевого законодательства о виноградарстве в соответствие с требованиями ЕС, а с другой – способствует дерегуляции отрасли виноделия, поскольку заменяет устаревшие инструменты регулирования рынка.

"В настоящее время украинские вина экспортируются в 49 стран. Но введение нового отраслевого законодательства, отвечающего международным правилам производства продуктов виноградарства и виноделия, будет способствовать увеличению новых экспортных рынков", - отметила Шуляк.

Парламентарша отметила, что на пути евроинтеграции отрасль столкнулась с проблемами, замедляющими экспорт винодельческой продукции на мировые рынки сбыта. К примеру, Украина в отличие от стран ЕС не имеет реестра производителей винограда и вина и кадастра виноградников. Поэтому, согласно принятому законопроекту, его создадут. Он будет включать сведения о:

Производителей винограда;

Производителей винодельческой продукции;

Виноградные участки;

Обязательные декларации и другие данные о винодельческой продукции предусмотрены настоящим Законом.

Среди других важных изменений виновного законодательства – термины и определения, классификация сортов винограда и требования к производству, приведенные в соответствие с требованиями, принятыми в странах ЕС. По сути, подчеркнула нардепка, речь идет о новых терминах и определениях. В частности, они должны соответствовать географическим указаниям, аналогичным современным правилам в странах ЕС.

"Речь идет о названиях, означающих географические указания зарезервированные за европейскими производителями, вроде "шампанское" или "коньяк". Дело в том, что используемые климатические условия, почвы, сорта винограда наделяют продукт неповторимыми свойствами, а упоминание на маркировке о защищенном географическом указании территории, с которой происходит продукт, в разы повышает его репутацию", - сообщила Шуляк.

Некоторые украинские производители уже начали регистрировать свои географические указания. Например, в текущем году "Винодельческая карта Украины пополнилась новым географическим указанием - "Закарпатье/Закарпатское вино". Практика географических указаний распространена и в других украинских продуктах - гуцульская овечья и коровья брындзя, мелитопольская черешня

Парламентария также добавила, что согласно принятому законопроекту, в Украине еще изменится маркировка винодельческой продукции, она станет аналогичной европейской.

"Этот законопроект важен для наших виноделов. Мы знаем их предложения и замечания. По сути, изменения, которые поддержали сегодня в Парламенте - совместное решение между властью и бизнесом, ведь мы должны учитывать вопросы тех, кто имеет непосредственное отношение к реализации этих изменений на рынке ", – резюмировала Шуляк.

Ранее, в мае этого года, в Верховной Раде поддержали во втором чтении законопроект "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции" (№5473-Д). Он призван усовершенствовать законодательство, регулирующее государственный рыночный надзор и контроль непродовольственной продукции. На принятие таких законодательных изменений очень настаивала крупнейшая ассоциация украинского бизнеса – Украинский совет бизнеса (УРБ), поскольку государственное регулирование непродовольственной продукции, штрафы и система проверок в нынешних сложных условиях усиливали давление на предпринимателей.