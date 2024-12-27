Вино и прогресс: устройства для хранения и охлаждения вина дома

Здесь важно абсолютно все: от правильной температуры до стабильности и освещения. Именно поэтому хранение вина дома может стать настоящим вызовом. На помощь любителям вина приходят современные технологии, помогающие сохранить первозданный вкус, текстуру и другие важные свойства этого напитка.

Основы хранения вина дома

Прежде всего важно помнить, что бутылки с вином нужно класть горизонтально на полки холодильника или погреба. Тогда пробка будет постоянно смачиваться и не будет пересыхать, сохраняя герметичность бутылки. Среди важнейших принципов, которые необходимо соблюдать при хранении вина, можно выделить также:

поддержание стабильной температуры;

контроль уровня влажности;

избегание прямых солнечных лучей.

Чтобы соблюсти все эти условия, топовые производители вин Украины рекомендуют ознакомиться с современными техническими устройствами для хранения и подачи вина.

Винные холодильники: идеальный выбор для хранения вина, поскольку высокая температура ускоряет старение вина и может испортить его структуру, а низкие температуры могут привести к выпадению осадка.

Поэтому одним из самых универсальных технических решений, разработанных для хранения вина, являются винные холодильники. Они способны поддерживать идеальную температуру для каждого из сортов вина: от 7 до 12 градусов - для белого и от 10 до 15 градусов - для красного вина. Существенным преимуществом винных холодильников является также возможность вручную регулировать уровень влажности, которая необходима, чтобы пробка не пересыхала. Сухая пробка пропускает воздух, что приводит к окислению вина. Это испортит его вкус, сделав напиток кислым и неполным.

Охлаждающие устройства для подачи вина

Если возможности постоянно хранить вино при правильной температуре у вас нет, есть способы быстро привести его к оптимальному состоянию прямо перед подачей. Чтобы обеспечить соответствующую температуру при подаче вина можно воспользоваться аккумуляторными или электрическими охладителями для бутылок, а также охлаждающими чехлами.

Инновационные системы для хранения открытого вина

Откупоренному вину кроме неправильной температуры, влажности и яркого освещения может повредить также кислород. Даже изысканный напиток из топ лучших вин Украины в процессе окисления может потерять весь свой шарм. Чтобы предотвратить это ведущие украинские виноделы советуют пользоваться специальными вакуумными системами, которые высасывают из бутылки весь воздух. Интересной опцией являются также устройства, которые замещают воздух в бутылке с вином на один из инертных газов, не влияющих на его вкусовые свойства.

Советы экспертов по выбору техники для хранения вина дома

Выбирая устройство для хранения или подачи вина, эксперты ведущего украинского производителя вин Villa UA рекомендуют, прежде всего, ориентироваться на объемы ваших запасов, а также их ассортимент. От этого зависит не только объем винного холодильника, но и количество температурных режимов, которые он может поддерживать. Правильная температура помогает раскрыть аромат и вкус напитка. Слишком холодное вино теряет ароматику, а теплое кажется резким.

Если же вы не гурман и покупаете вино только для празднования торжеств, стоит рассмотреть технику для мгновенного охлаждения непосредственно перед подачей вина. А тем, кто часто оставляет бутылку недопитой, не обойтись без специальных систем для хранения открытого вина.

Вывод

Неправильные условия хранения и подачи могут испортить вкус даже самого дорогого и изысканного вина. Именно поэтому топовые производители вин, в том числе и ведущие виноделы Украины, настоятельно рекомендуют не пренебрегать устройствами для правильного хранения и подачи вина. Среди ряда доступных ныне технических решений можно найти вариант на любой вкус и кошелек. Взамен вы сможете еще дольше наслаждаться яркими оттенками вкуса и манкими ароматами любимых вин. Но главное помните: вино - это не напиток для утоления жажды. Пейте его небольшими глотками, наслаждаясь каждым моментом, послевкусием и ароматом. Теплая компания, хорошая музыка и уютная атмосфера сделают дегустацию по-настоящему приятной.