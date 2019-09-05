У Вінницькій області близько 300 споживачів запаслися газом на зиму за літньою ціною

За перші дні акції "Твоя енергонезалежність" понад 270 клієнтів "Вінницягаз Збут" вже закупили газ на опалювальний сезон за літньою ціною. Понад 200 клієнтів оформили купівлю газу у "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

З 23 серпня мешканці придбали близько 180 тис. куб. м газу за ціною, зафіксованою на річному рівні - 5 995,53 грн. за 1000 куб. м. Таку можливість споживачі газу Вінницької області отримали вперше. 75% заявок на купівлю газу оформлені онлайн.

"В акційній ціні - 5 995,53 грн. за 1000 куб. м, не враховані послуги з доставки газу, які змінюються в залежності від регіону. Вартість послуг по доставці газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя енергонезалежність" будуть вказані в щомісячному рахунку за використане паливо", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Взяти участь в акції може будь-який споживач газу, у якого немає боргів за цей енергоносій. Оформити та оплатити покупку можна онлайн у Особистому кабінеті на сайті 104.ua, або в Центрі обслуговування клієнтів. Для оформлення покупки в ЦОК потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер, актуальні показання лічильника газу, а також внести 100 % оплату за придбаний запас газу.

Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений 25 тис куб. м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу та стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України".

Акція "Твоя енергонезалежність" стартувала напередодні Дня Незалежності - 23 серпня і триватиме всього місяць - до 25 вересня. Кошти, сплачені після 25 вересня, під дію акції не підпадуть і будуть зараховані на загальних підставах.

Клієнти можуть розрахувати необхідні обсяги на опалювальний період самостійно або скористатися спеціальним калькулятором в Особистому кабінеті. Для того, щоб легше визначитися з необхідним резервом газу на зиму, фахівці "Винницягазгаз Збут" надають клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулі опалювальні періоди.

Використовувати газ, куплений у рамках акції "Твоя енергонезалежність", можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. У цей період НАК "Нафтогаз України" буде поставляти учасникам акції газ з резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - за ціною ПСО, який буде діяти на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використовують передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів.

При зниженні ціни нижче акційної, продаж газу споживачам буде здійснюватися за ціною ПСО. В такому випадку залишок коштів споживач зможе повернути за заявою або використовувати в рахунок подальшого споживання, після закінчення опалювального періоду.