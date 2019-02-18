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У Вінницькій області кількість виявлених крадіжок газу збільшилася на чверть


Нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами

Специалистами ПАО "Винницагаз" за 2018 год было обнаружено 124 случая несанкционированного отбора природного газа потребителями региона. Это на четверть больше, чем в 2017 году. Сумма причиненного ущерба в размере 2,8 млн гривен начислена к уплате нарушителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Более 85% краж газа связаны с вмешательством в работу газовых счетчиков. Таких случаев в Винницкой области выявлено 108. В результате безучетного потребления энергоресурса убытки составляют почти 780 тыс. гривен. Еще более 460 тыс. гривен достиг нанесенный ущерб в результате 11 незаконных врезок в систему газоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, остальные нарушения выявлены при отборе газа коммунально-бытовыми и промышленными предприятиями. Начисленные убытки возмещаются недобросовестными потребителями.

"В случае обнаружения кражи газа потребитель-нарушитель должен заплатить за неучтенные объемы в размере предельных норм потребления, что в разы превышает стоимость санкционированного отбора. Кроме того, в зависимости от характера нарушения, злоумышленнику придется заплатить за прекращение и возобновление газоснабжения, оплатить стоимость повреждения счетчика или газопровода", - объясняет технический директор ПАО "Винницагаз" Владимир Билаш.

Также в пресс-службе сообщили, что специалисты компании отслеживают сторонние вмешательства в работу газораспределительных сетей с помощью специального современного оборудования. Это позволяет быстрее и эффективнее находить места потерь. Кроме того, незаконные врезки несут опасность как для нарушителя, так и для его окружения, ведь сопровождаются утечками газа. Это угроза взрывов, пожаров, удушья. Фатальные последствия при незаконном вмешательстве в газопровод - не редкость.

"Чтобы обезопасить себя и близких, сообщить о фактах незаконного потребления природного газа можно на номер 104. ПАО "Винницагаз" гарантирует анонимность и денежное вознаграждение за подтвержденные факты краж газа. Размер вознаграждения составляет 10% от суммы доначисленных и уплаченных нарушителем кубометров", - говорится в сообщении.

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