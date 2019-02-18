У Вінницькій області кількість виявлених крадіжок газу збільшилася на чверть

Ілюстративне фото (прес-служба "Вінницягаз")

Нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами

Фахівцями ПАТ "Вінницягаз" за 2018 рік було виявлено 124 випадки несанкціонованого відбору природного газу споживачами регіону. Це на чверть більше, ніж у 2017 році. Сума заподіяних збитків у розмірі 2,8 млн гривень нараховано до сплати порушникам. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Більше 85% крадіжок газу пов'язані з втручанням у роботу газових лічильників. Таких випадків у Вінницькій області виявлено 108. Внаслідок безоблікового споживання енергоресурсу збитки становлять майже 780 тис. гривень. Ще більше 460 тис. гривень досяг завданий збиток у результаті 11 незаконних врізок у систему газопостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, інші порушення виявлені при відборі газу комунально-побутовими і промисловими підприємствами. Нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами.

"У разі виявлення крадіжки газу споживач-порушник повинен заплатити за невраховані обсяги у розмірі граничних норм споживання, що в рази перевищує вартість санкціонованого відбору. Крім того, залежно від характеру порушення, зловмиснику доведеться заплатити за припинення та відновлення газопостачання, оплатити вартість пошкодження лічильника або газопроводу", - пояснює технічний директор ПАТ "Вінницягаз" Володимир Білаш.

Також у прес-службі повідомили, що фахівці компанії відстежують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання. Це дозволяє швидше і ефективніше знаходити місця втрат. Крім того, незаконні врізки несуть небезпеку як для порушника, так і для його оточення, адже супроводжуються витоками газу. Це загроза вибухів, пожеж, ядухи. Фатальні наслідки при незаконному втручанні в газопровід - не рідкість.

"Щоб убезпечити себе і близьких, повідомити про факти незаконного споживання природного газу можна на номер 104. ПАТ "Вінницягаз" гарантує анонімність і грошова винагорода за підтверджені факти крадіжок газу. Розмір винагороди становить 10% від суми донарахованих та сплачених порушником кубометрів", - йдеться в повідомленні.