ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Вінницькій області хімзавод оштрафували на 150 млн гривень за шкоду навколишньому середовищу

Новость на русском →
Вінницька область, Четвер 05 серпня 2021 03:06
У Вінницькій області хімзавод оштрафували на 150 млн гривень за шкоду навколишньому середовищу Фото: хімзавод у Вінницькій області оштрафували на 150 млн гривень (facebook.com/AndriyMalovany)
Автор: РБК-Україна

У Вінницькій області хімзавод оштрафували на 150 млн гривень за шкоду навколишньому середовищу. Порушення виявила Держекоінспекція під час позапланової перевірки в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку керівника Державної екологічної інспекції України.

"На своїй земельній ділянці в м. Калинівка Вінницької області ТОВ "Укрхімресурс" створило шламосховище, яке складається з 13-ти ставків. Там зберігають відходи, що містять гудрон, а він відноситься до категорії небезпечних. В результаті земля площею 1,1 тис.кв. м. була засмічена", - повідомив Андрій Мальований, керівник Державної екологічної інспекції України.

З'ясувалося, що об'єкти ТОВ "Укрхімресурс" не мають оцінки впливу на навколишнє середовище за операціями поводження з небезпечними відходами. Це є грубим порушенням природоохоронного законодавства.

ГЕІ пред'явила підприємству претензію про відшкодування суми збитку, нанесеного навколишньому середовищу, для добровільної сплати в строк. Також направлено позов до Вінницького окружного адміністративного суду про припинення діяльності підприємства до усунення порушень.

Нагадаємо, що Мінекології має показати формулу держпідтримки для екомодернізації промисловості.

Також ми писали, що Україна ставить перед собою нереальні кліматичні амбіції.

Читайте РБК-Україна в Google News
штраф Винницкая область химзавод экология
NEWS
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять