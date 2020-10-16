У вінницькій лікарні пацієнтів з Covid-19 змушували купувати безкоштовні ліки - Степанов

В одній із лікарень Вінниці змушували пацієнтів закуповувати ліки самим, утримуючи при цьому на своєму рахунку кошти, виділені для боротьби з коронавірусом. На лікування хворих на коронавірус виділяють від 13 до 40 тисяч гривень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Також він сказав, що була ухвалена постанова про запровадження додаткових коефіцієнтів у зв’язку із різким збільшенням хворих.

"НСЗУ за моїм дорученням обраховує збільшення додаткових коштів на кисень через велике використання. Також ми заклали кошти на сам процес тестування, яке відбувається у багатьох лікарнях", - сказав Степанов.

Він також додав, що ухвалено рішення про виділення коштів на закупівлю вакцин саме для груп ризику: медпрацівників, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, прикордонників.

Також Степанов заявляв, що в Україні близько двох місяців пацієнтам з коронавірусом ставлять відповідний діагноз без позитивних ПЛР-тестів. Лікарі зважають на симптоматику.

В Україні за минулу добу виявили 5062 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Донецькій областях та в Києві.