В Винницкой области мошенники собирают деньги якобы от имени ОВА: взамен обещают "налоговые льготы"

"В области распространяется информация и посылаются письма от моего имени о сборе благотворительных средств. Официально заявляю: никаких поручений такого содержания не было. Это фейковая информация", - написал он.

Отметим, что в заявлении говорится, что деньги собирают якобы в поддержку ВСУ. За пожертвования мошенники обещают "налоговые льготы".

Напомним, недавно правоохранители задержали жителя Кривого Рога, который оформлял кредиты на пропавших без вести военных.

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