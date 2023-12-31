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В Винницкой области раздались взрывы

Воскресенье 31 декабря 2023 21:15
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В Винницкой области раздались взрывы Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В Винницкой области прогремели взрывы в воскресенье вечером, 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"В Винницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Официальной информации о взрывах пока нет.

Сейчас в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Третья воздушная тревога из-за МиГ

Напомним, это уже третья масштабная воздушная тревога в Украине за сегодняшний день, связанная с самолетами МиГ-31К. Во время второй масштабной тревоги в Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы, а Воздушные силы предупреждали о пуске ракет "Кинжал". По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, вечером 31 декабря россияне выпустили в сторону Украины сразу несколько групп ударных дронов "Шахед". По состоянию на данный момент, по данным Воздушных сил, они направляются курсом на запад, в частности через Киевскую область. Там сейчас работают силы ПВО.

Также было известно об угрозе баллистики из оккупированного Крыма.

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