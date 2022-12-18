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В Винницкой области сообщают о взрывах

Фото: в Винницкой области сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Винницкой области сегодня, 18 декабря вечером слышали звуки взрывов. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Тем временем в сети пишут о возможной атаке иранских дронов "Шахед" на область и работе ПВО.

"Сообщают о взрыве в Винницкой области, предварительно - ПВО", - говорится в местных пабликах.

Кроме того, сообщается и об одном сбитом вражеском БПЛА.

Впрочем, официальных комментариев по этому поводу от властей пока не поступало.

Напомним, что во время последней массированной ракетной атаки россиян на Украину, враг также направил свои вражеские цели на Винницкую область, впрочем, украинским силам удалось сбить в регионе 6 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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