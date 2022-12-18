В Винницкой области сообщают о взрывах

Тем временем в сети пишут о возможной атаке иранских дронов "Шахед" на область и работе ПВО.

"Сообщают о взрыве в Винницкой области, предварительно - ПВО", - говорится в местных пабликах.

Кроме того, сообщается и об одном сбитом вражеском БПЛА.

Впрочем, официальных комментариев по этому поводу от властей пока не поступало.

Напомним, что во время последней массированной ракетной атаки россиян на Украину, враг также направил свои вражеские цели на Винницкую область, впрочем, украинским силам удалось сбить в регионе 6 ракет.

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