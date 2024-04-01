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В Винницкой области подростки упали с 10-метровой высоты в карьер. Есть жертва

Фото: в Винницкой области подростки упали с 10-метровой высоты в карьер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Два подростка упали с высоты 10 метров в недействующем гранитном карьере в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области.

Как рассказали в ведомстве, около 18.24 понедельника, 1 апреля, они получили сообщение о том, что в карьер упали подростки. Инцидент произошел за пределами села Марьяновка Гайсинского района на территории действующего гранитного карьера.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что один из ребят смог самостоятельно выбраться из ловушки. Он был передан бригаде экстренной медицинской помощи.

К сожалению, в результате падения второй 17-летний юноша от полученных травм погиб на месте.

Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС с помощью лодки добрались до места трагедии и доставили погибшего парня на берег.

Фото: в Винницкой области подростки упали с 10-метровой высоты в карьер (t.me/dsns_telegram)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кировоградской области с 20 января утонули двое детей: один мальчик погиб.

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ГСЧСВинницкая областьПодростки