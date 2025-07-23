В Винницкой области мужчина умер во время задержания полицией: дело расследует ГБР

Как сообщается, 22 июля около 19:00 в поселке Погребище Первое Винницкого района двое правоохранителей остановили 51-летнего мужчину, который ехал на мопеде без номерных знаков и шлема.

В ходе общения водитель отказался представиться и пытался убежать. Правоохранители приняли решение задержать его, однако после того, как на мужчину надели наручники, он потерял сознание.

По данным следствия, служащие пытались оказать ему первую домедицинскую помощь и вызвали скорую, однако мужчина умер еще до ее приезда. Предварительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, однако ГБР ожидает официальных выводов экспертиз.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Сейчас уже допрошены несколько свидетелей среди местных жителей, изъято видео с нагрудных боди-камер правоохранителей. После оценки и изучения собранных доказательств будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением спецсредств, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.