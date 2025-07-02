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В Виннице запустили новый формат остановок: все виды транспорта будут на одной платформе

Среда 02 июля 2025 17:33
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В Виннице запустили новый формат остановок: все виды транспорта будут на одной платформе Фото: Общественный транспорт в Виннице (vinnytsia.city)
Автор: Татьяна Веремеева

В центре Винницы тестируют новый формат остановок общественного транспорта - интегрированные платформы, где одновременно останавливаются трамваи, троллейбусы и автобусы. Это должно упростить пересадки, сделать поездки более удобными и ускорить движение транспорта в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Винницкого городского совета.

На улице Соборной троллейбусную остановку "Майдан Небесной Сотни" перенесли ближе к трамвайной перед улицей Театральной. В ответ трамвайную остановку "ул. Театральная" в направлении Центрального моста также сместили ближе к троллейбусной.

"Интеграция означает, что пассажир может выйти из одного транспорта и сразу пересесть на другой, не переходя улицу или ища другую остановку. Это экономит время и уменьшает нагрузку на инфраструктуру", - пояснил директор департамента транспорта и городской мобильности ВГС Андрей Сорокин.

Такой формат удобен особенно для тех, кто регулярно пересаживается с одного вида транспорта на другой. В то же время планируется оптимизировать движение по Соборной: транспорт с Театральной больше не будет останавливаться на этой улице, что позволит ускорить движение и выделить полосу для троллейбусов и автобусов.

Проект пока работает в тестовом режиме. В случае положительного результата модель могут масштабировать на другие участки города.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада разрешила официально использовать гуманитарные автобусы, трамваи и троллейбусы как общественный транспорт. Ранее из-за юридических ограничений этот транспорт простаивал в депо.

Также мы рассказывали, что в Киеве маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев доступны онлайн, а их движение можно отслеживать в реальном времени через сервис EasyWay. Информацию также публикует КП "Киевпастранс".

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