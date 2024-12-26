Школы без бумаг: как работает приложение "Мрія"
Первый семестр с цифровой экосистемой "Мрія" завершен: в 40 пилотных школах учителя выставили 560 тысяч оценок, родители проверили успеваемость детей более 120 тысяч раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова.
Первый семестр с приложением "Мрія": цифры и достижения
Первый семестр в 40 пилотных школах, работающих с цифровой экосистемой "Мрія", завершен. Ученики, родители и учителя активно тестировали новый формат образования, который предлагает интегрированные технологии для облегчения учебного процесса.
- Выставлено 560 тысяч оценок: Учителя использовали цифровые инструменты для выставления баллов, что значительно ускорило и упростило процесс оценивания.
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120 тысяч проверок успеваемости: Родители активно следили за успехами своих детей в режиме реального времени через платформу "Мрія".
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86 тысяч домашних заданий: Ученики получали задания в цифровом формате, что сделало процесс более интерактивным.
Что такое "Мрія"
Это цифровая система для школ, которая включает:
- План дня и конструктор расписания.
- Динамику достижений учеников.
- Чаты для коммуникации между учениками, родителями и учителями.
- Библиотеку персонализированного контента от ведущих образовательных платформ.
- "Мрія ID"- инструмент для идентификации каждого участника образовательного процесса.
"Мрія" трансформирует подход к образованию в Украине, делая школы более современными, технологичными и ориентированными на потребности будущего.
"Современная школа без бумаг и бюрократии, где ChatGPT интегрируют, а не запрещают, - это школа, которую мы строим с "Мрією" - отмечает Михаил Федоров.
Напомним, что 8 ноября, Кабинет министров Украины одобрил новый порядок наполнения контентом мобильного образовательного приложения "Мрія", предназначенного для учащихся средних школ.
Приложение должно стать основным цифровым инструментом-помощником для школьников, предоставляя возможности не только для обучения, а также и к поощрению учиться с помощью бонусов и призов.