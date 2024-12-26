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Школы без бумаг: как работает приложение "Мрія"

Украина, Четверг 26 декабря 2024 18:57
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Школы без бумаг: как работает приложение "Мрія" Фото: результаты первого семестра с платформой Мрія (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Первый семестр с цифровой экосистемой "Мрія" завершен: в 40 пилотных школах учителя выставили 560 тысяч оценок, родители проверили успеваемость детей более 120 тысяч раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова.

Первый семестр с приложением "Мрія": цифры и достижения

Первый семестр в 40 пилотных школах, работающих с цифровой экосистемой "Мрія", завершен. Ученики, родители и учителя активно тестировали новый формат образования, который предлагает интегрированные технологии для облегчения учебного процесса.

  • Выставлено 560 тысяч оценок: Учителя использовали цифровые инструменты для выставления баллов, что значительно ускорило и упростило процесс оценивания.

  • 120 тысяч проверок успеваемости: Родители активно следили за успехами своих детей в режиме реального времени через платформу "Мрія".

  • 86 тысяч домашних заданий: Ученики получали задания в цифровом формате, что сделало процесс более интерактивным.

Что такое "Мрія"

Это цифровая система для школ, которая включает:

  • План дня и конструктор расписания.
  • Динамику достижений учеников.
  • Чаты для коммуникации между учениками, родителями и учителями.
  • Библиотеку персонализированного контента от ведущих образовательных платформ.
  • "Мрія ID"- инструмент для идентификации каждого участника образовательного процесса.

"Мрія" трансформирует подход к образованию в Украине, делая школы более современными, технологичными и ориентированными на потребности будущего.

"Современная школа без бумаг и бюрократии, где ChatGPT интегрируют, а не запрещают, - это школа, которую мы строим с "Мрією" - отмечает Михаил Федоров.

Напомним, что 8 ноября, Кабинет министров Украины одобрил новый порядок наполнения контентом мобильного образовательного приложения "Мрія", предназначенного для учащихся средних школ.

Приложение должно стать основным цифровым инструментом-помощником для школьников, предоставляя возможности не только для обучения, а также и к поощрению учиться с помощью бонусов и призов.

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