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В Виннице прямо в ТЦК открыли ЦНАП

Винница, Среда 11 сентября 2024 19:01
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В Виннице прямо в ТЦК открыли ЦНАП Фото: ЦНАП Винницкого РТЦК и СП (facebook.com Vinobltck)
Автор: Нина Еланская

На базе Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки был открыт Центр предоставления административных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП .

В открытии ЦНАПа принял участие начальник Винницкого областного ТЦК и СП Сергей Марценюк, глава Винницкой РВА Виталий Урдзик, председатель БО республиканского благотворительного фонда "Общее дело" Игорь Парижский и начальник Винницкого РТЦК и СП Александр Бойко.

Марценюк подчеркнул, что с первого дня своей работы обращал внимание на весь функционал, возложенный на ТЦК и СП. Открытие ЦНАПа на территории РТЦК и СП сделает получение необходимых услуг удобным и комфортным.

"Крайне важно, чтобы каждый кто в этом нуждался, имел возможность комфортно, удобно и качественно получить услуги, которые связаны именно с частью "СП". Социальная поддержка - является приоритетным направлением в ТЦК. И сегодня мы видим, как в Винницком РТЦК и СП направление "социальная поддержка" выходит на качественно новый уровень", - сказал Марценюк.

В Виннице прямо в ТЦК открыли ЦНАП

Фото: помещение ЦНАПа в Винницком районном ТЦК и СП (facebook.com Vinobltck)

Напомним, что после изменений, введенных 18 мая 2024 года, Центры предоставления административных услуг расширили свои услуги для военнообязанных. Теперь в них входят: постановка на военный учет, обновление и замена учетных данных, получение военно-учетных документов, консультаций и т.п.

Введенные изменения упростили процесс взаимодействия военнообязанных с органами власти, уменьшив нагрузку на военкоматы и сделав процесс учета более удобным для граждан.

Кто может проверять военно-учетный документ – читайте в материале РБК-Украина .

Также ранее мы рассказывали, какие документы граждане должны носить с собой во время военного положения.

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