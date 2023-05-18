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В Виннице долги церкви Московского патриархата платит Дом офицеров: что известно

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Четверг 18 мая 2023 21:51
В Виннице долги церкви Московского патриархата платит Дом офицеров: что известно Фото: В Виннице долги церкви Московского патриархата платит Дом офицеров (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В Виннице возле Дома офицеров строится церковь Московского патриархата. Электроэнергия для церкви подключена от Дома офицеров, который находится на балансе Воздушных сил Украины (ВСУ), так что все коммунальные расходы покрывает учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра политической разведки Олега Постернака в Facebook.

"Представьте только уровень цинизма: ВСУ покрывают расходы церкви Московского патриархата за свой счет", - сообщил эксперт.

По его словам, отдать распоряжение по присоединению церкви МП к электроэнергии дома офицеров мог генеральный директор ПАО "Винницаоблэнерго" Андрей Полищук.

"Пока лучшие сыновья и дочери Украины ценой собственной жизни защищают страну, пока родители теряют своих детей в этой войне, в относительно спокойной Виннице прекрасно себя чувствует и церковь Московского патриархата и махинации с оплатой электроэнергии от Андрея Полищука из ПАО "Винницаоблэнерго". Интересно узнать, как прошло списание долга церкви за электроэнергию в размере около 1,5 млн гривен, за чей счет?" - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что в Черновицком облсовете поддержали запрет на территории региона религиозных организаций, имеющих доказанную связь с РФ. За соответствующее решение проголосовали 40 депутатов.

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Винница УПЦ МП
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