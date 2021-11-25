Під Вінницею лікарі та працівники турагентств продавали фейкові COVID-документи

У Вінницькій області поліцейські викрили групу, яка налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів. Серед зловмисників були лікарі та працівники туристичної сфери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
За попередньою інформацією, до групи входили медичні працівники двох лікарень області, працівники вінницьких турфірм та посередники.
Зловмисники продавали підроблені сертифікати про вакцинацію з внесенням інформації до електронної системи охорони здоров'я. Їхній "бізнес" працював близько двох місяців. Вони шукали клієнтів за допомогою оголошень у закритих групах у месенджерах. За сертифікат вони брали 250 євро.
У фігурантів справи під час обшуків виявили та вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності: комп'ютери, банківські картки, мобільні телефони.
Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право на доступ до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, в Рівненській області правоохоронці викрили групу осіб, які займалися виготовленням фіктивних COVID-документів. Банда виготовляла негативні ПЛР-тести та міжнародні свідоцтва про вакцинацію.