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Під Вінницею чоловік вистрілив у 14-річного підлітка під час полювання

Автор: Марія Кучерявець

Поблизу села Мала Стратіївка (Вінницька область) чоловік вистрілив у 14-річного хлопчика під час полювання. Підлітка госпіталізували у лікарню з вогнепальним пораненням грудної клітки та голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції
Вінницької області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався під час того, як хлопчик прогулювався поблизу водойми за межами села, де полював мисливець.

"Близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них з непроникаючим вогнепальним пораненням грудної клітини та голови доставлений 14-річний житель села Мала Стратіївка", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували поліцейські, поранення підліток отримав внаслідок рикошету заряду дробу під час полювання 26-річного односельця на пернату дичину.

Зазначено, що зареєстрована зброя у мисливця вилучена. За фактом травмування дитини поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Таке кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк до 2 років.

Фото: під Вінницею чоловік вистрілив у 14-річного підлітка під час полювання (vn.npu.gov.ua)

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Вінниця