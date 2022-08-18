У Вінниці "замінували" декілька об'єктів: частину міста перекрили

Невідомі у четвер, 18 серпня, повідомили про замінування кількох об’єктів у Вінниці. Правоохоронці перекрили частину міста для перевірки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінниця.info.
"Надійшло повідомлення про замінування кількох об’єктів цивільної інфраструктури. Правоохоронці перевіряють інформацію, працюють", - йдеться у повідомленні.
Ситуаційний центр Вінниці в Telegram повідомив, що рух транспору у місті за трьома напрямками перекрили. Зокрема, обмежений рух біля залізничного вокзалу (площа Привокзальна), центрального ринку (проспект Коцюбинського) та центрального автовокзалу (вулиця Київська).
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Пізніше у Ситуаційному центрі повідомили, що біля залізничного та автовокзалів рух транспорту відновили. Повідомлення про наявність вибухівки не підтвердили.
Водіїв попередили, що у Вінниці спостерігаються затори.
Нагадаємо, 4 серпня у Вінниці теж перевіряли інформацію про вибухівку біля центрального ринку та залізничного вокзалу.
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