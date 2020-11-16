У Вінниці виступили проти посилення карантину, перекрили центральну вулицю

Сьогодні, 16 листопада, у Вінниці підприємці вийшли на протест з вимогою скасувати карантин вихідного дня. Вони перекрили центральну вулицю міста.
Про це повідомляє місцеве видання "Veжa".
Як повідомляється, близько 12:00 декілька десятків протестувальників перекрили рух вулицею Соборною. Вони рухаються пішохідним переходом біля будівлі Вінницької облдержадміністрації.
Мітингарі прагнули зустрітися з першою заступницею голови Наталією Заболотною, або ж з головою ОДА Сергієм Борзовим. Проте, ні Заболотної, ні Борзова у приміщенні облдержадміністрації не виявилось. Вони хочуть почути офіційну версію влади з приводу "тиску на бізнес".
Фото: протести у Вінниці (vezha.ua)
Годиною раніше ця ж група протестувальників тимчасово перекривала рух транспорту на міжнародній трасі на Київ біля смт Стрижавка.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів будуть діяти нові обмеження.
Однак Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.