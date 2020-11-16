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У Вінниці виступили проти посилення карантину, перекрили центральну вулицю

Вінниця, Понеділок 16 листопада 2020 12:56
У Вінниці виступили проти посилення карантину, перекрили центральну вулицю
Фото: протести у Вінниці (vezha.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 16 листопада, у Вінниці підприємці вийшли на протест з вимогою скасувати карантин вихідного дня. Вони перекрили центральну вулицю міста.

Про це повідомляє місцеве видання "Veжa".

Як повідомляється, близько 12:00 декілька десятків протестувальників перекрили рух вулицею Соборною. Вони рухаються пішохідним переходом біля будівлі Вінницької облдержадміністрації.

Мітингарі прагнули зустрітися з першою заступницею голови Наталією Заболотною, або ж з головою ОДА Сергієм Борзовим. Проте, ні Заболотної, ні Борзова у приміщенні облдержадміністрації не виявилось. Вони хочуть почути офіційну версію влади з приводу "тиску на бізнес".

Фото: протести у Вінниці (vezha.ua)

Годиною раніше ця ж група протестувальників тимчасово перекривала рух транспорту на міжнародній трасі на Київ біля смт Стрижавка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів будуть діяти нові обмеження.

Однак Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

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