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У Вінниці намагалися пограбувати відділення "Ощадбанку"

Новини » Надзвичайні події     30.12.2019 - 01:51
У Вінниці намагалися пограбувати відділення "Ощадбанку"
Фото: "Ощадбанк" (РБК-Україна)

Невідомому вдалося пошкодити банкомат і двері

У Вінниці невідомі намагалися пограбувати відділення "Ощадбанку" по вул. Литвиненка вночі 29 грудня. Про це передає РБК-Україна із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

В результаті спроби пограбування пошкоджено банкомат та вікна і вхід до приміщення. Ймовірно, була задіяна вибухівка. Слідчими проводиться розслідування.

"Криміналістами та вибухотехніками відібрані речові докази... Невідома особа пошкодила банкомат, металопластикові двері та вікна приміщення банку", - повідомили у поліції.

Слідство розпочало кримінальне провадження за фактом замаху на таємне викрадення чужого майна (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України). За цей злочин передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.

"Зловмиснику не вдалось заволодіти грошима. Наразі особа, причетна до скоєння цього правопорушення, встановлюється", - додали в відділі комунікації.

У Вінниці намагалися пограбувати відділення &quot;Ощадбанку&quot;

Нагадаємо, у США, в місті Колорадо-Спрінгс, чоловік пограбував місцевий Academy Bank. Після пограбування банку 65-річний Девід Уейн Олівер розкидав гроші посеред вулиці і кричав "Веселого Різдва". Очевидці зібрали частину грошей і повернули їх до банку.

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