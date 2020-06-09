У Вінниці перевіряють лікарів та педагогів ІФА-тестами від Фонду Порошенка 

У Вінницькому міському лікувально-діагностичному центрі завдяки високоточним ІФА-тестам для визначення антитіл до коронавірусу швейцарської фірми Roche, які передав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, було проведено 1264 дослідження. У 31 людини виявлені антитіла до COVID-19, обстежують ще 400 людей.

Про це повідомляють "Вінницькі новини" із посиланням на Головного лікаря Лікувально-діагностичного центру Дмитра Фостаковського, передає РБК-Україна.

"В першу чергу було вирішено провести дослідження вихователям дитячих садків, котрі з 2 червня почали працювати після послаблення карантину. Паралельно проводяться дослідження медикам як районних, так і обласних лікарень", - сказав головний лікар.

Як стало відомо, минулого тижня завдяки першій пробній партії тестів у Вінниці одразу ж виявили двох вихователів дитсадків із безсимптомним перебігом хвороби.

За словами заступника головного лікаря Центру Петра Гранківського, з майже 300 пацієнтів, яких вже обстежили, виявили 2 випадки позитивних. Інформацію про цих пацієнтів було зразу ж передано лікарям сімейної медицини, які далі вже займаються їх самоізоляцією.

"Ми передали першу пробну партію – 2 упаковки тестів для того, щоб не втрачати жодного дня. Бо ПЛР-лабораторія сьогодні може робити в Вінниці не більше 400 тестів за 24 години роботи. Лабораторія Діагностичного центру може робити за 6, навіть за 5 годин ті самі 400 тестів. Тобто теоретично ми можемо робити 1000 тестів на добу. Це – більше можливостей. І друга позиція – ми виявляємо безсимптомних пацієнтів. Тобто пацієнт якщо хворий – він є розносником коронавірусу, але сам він цього не відчуває, і без його провини відбуваються ці речі. Якби цього тестування не було, то вони б і далі розповсюджували, бо жодних симптомів вони не відчували. Прізвищ ми не називаємо, але це – вихователі дитячих садків. Після послаблення карантину ми зможемо гарантовано захистити від розповсюдження коронавірусу за допомогою лабораторії нашого Вінницького центру", - додав Петро Порошенко.

Нагадаємо, у Вінницю Порошенко привіз 5 тисяч ІФА-тестів. Медичні працівники та педагоги Вінниччини проходять тестування безкоштовно.

Всього Фонд Порошенка привіз в Україну 31 тисячу ІФА-тестів для визначення антитіл до коронавірусу виробництва швейцарської компанії Roche, які передаються у регіони України.