У Вінниці відмінили головну ялинку, святкування будуть онлайн

Сьогодні, 25 листопада, мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що у місті не встановлюватимуть головну новорічну ялинку через пандемію коронавірусу. Також всі святкування будуть переведені в онлайн-формат.

Про це Сергій Моргунов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я щиро бажаю, щоб новорічні свята жителі зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе і рідних на небезпеку підхопити вірус. Тому в цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат", - написав Моргунов.

Він також додав, що таке рішення було прийнято через дискусію, яка почалася серед городян про доцільність встановлення ялинки.

"Навіть є кілька петицій щодо цього. Одні жителі громади вважають, що в цьому році головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з COVID-19. Інші навпаки за збереження цієї традиції" - пояснив міський голова.

Проте магістральні вулиці Вінниці все ж прикрасять ілюмінацією, а на Майдані Незалежності міста встановлять вертеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Новий рік та Різдво у Києві цьогоріч у зв'язку з пандемією коронавірусу будуть святкувати без концертів і масових заходів, однак новорічну ялинку все ж встановлять.