У Вінниці нетвереза жінка збила чотирьох дітей

Вчора близько 21:50 у Вінниці жінка у стані алкогольного сп'яніння збила чотирьох маленьких дітей. Усіх їх було госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеню важкості.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, 32-річна жінка на підпитку намагалась здійснити розворот своєю автівкою заднім ходом та збила чотирьох хлопчиків віком 4, 6, 7 та 8 років, які грались біля сусідського подвір’я. Внаслідок наїзду вони отримали травми різного ступеню важкості та були госпіталізовані у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню.

Як зазначається, один з хлопчиків нараз знаходиться у травматичній комі з відкритою черепно-мозковою травмою. Під час медичного освідування у жінки зафіксували 1.07 проміле алкоголю, що в п’ять разів перевищує допустиму норму.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження). За таке правопорушення жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві під час оформлення дорожньо-транспортної аварії збили співробітницю патрульної поліції.

Крім того, раніше повідомлялось, що у Харкові сталася аварія за участі автомобіля патрульної поліції та Daewoo Lanos, жертвами якої стали 4 людини.