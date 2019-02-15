У Вінниці з банку евакуювали людей через повідомлення про мінування

Рятувальники евакуювали 50 людей з відділення банку

В Виннице в пятницу, 15 февраля, эвакуировали 50 человек из отделения банка в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Сообщается, что сегодня по спецлинии "102" позвонила женщина, которая сообщила о минировании банка по улице Оводова, 36, после чего бросила трубку.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и службы оперативного реагирования. 50 человек эвакуированы из помещения банка , сообщили в полиции.

Подъезды к зданию перекрыты. Сейчас здание банка обследуют специалисты взрывотехнического отдела полиции и кинолог со служебной собакой.

По состоянию на 15:10 движение транспорта восстановлено. Проведенной проверкой помещений банковского учреждения взрывоопасных предметов не обнаружено.

Фото (vn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее неизвестный сообщил, что в Киевской городской клинической больнице №8 заложена взрывчатка, на спецлинию 102 поступило около 9:00. На место происшествия немедленно выехали все профильные службы. Сообщение о минировании больницы на улице Кондратюка 1 февраля в Киеве не подтвердилось.

Кроме того, сегодня, 1 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что в вагоне электропоезда "Киев-Козятин", находится человек, который планирует доехать до станции Фастов и заминировать вокзал тротилом. Однако после обследования электрички на остановке Фастов, а также на территории вокзала взрывчатки не нашли.