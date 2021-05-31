У Вінниці з 1 червня проїзд у маршрутках зросте до 10 гривень

Серед причин здорожчання називають також значне падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло внаслідок запровадження карантинних обмежень через епідемію COVID-19. При цьому перевізники обіцяють зберегти соціальні зобов’язання та продовжувати здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання - за пів ціни.

Вже кілька місяців маршрутні перевізники Вінниці порушують питання перед міською владою щодо перегляду тарифу на проїзд в маршрутних таксі. У лютому вони подали клопотання разом з розрахунками щодо підвищення вартості проїзду у маршрутках до 12 гривень за поїздку.

Процедура перегляду тарифу на проїзд в маршрутних таксі розпочалась понад місяць тому.

"19 березня департамент економіки і інвестицій міської ради підготував та оприлюднив згідно з вимогами законодавства проект рішення виконкому міської ради, який є регуляторним актом. Вінничани мали можливість упродовж місяця долучитися до обговорення і надіслати свої пропозиції чи зауваження. Обговорення регуляторного акту тривало до 19 квітня. Після закінчення терміну отримання зауважень та пропозицій, за результатами їх розгляду, даний проект рішення було винесено на розгляд виконавчого комітету міської ради.", - розповіли в міськраді.

Відтак, з 1 червня на території Вінниці тариф на проїзд в маршрутних таксі встановлено у розмірі 10 гривень. Також затверджено тариф 12 грн за одну поїздку на перевезення пасажирів до приєднаних до Вінниці громад (маршрути №30А та №30Б) і на нічному маршруті №25Н (перевозить пасажирів з 22:00 до 6:00). При цьому перевізників зобов'язали встановити валідатори для безготівковою оплати за проїзд.