У "Вінницягазі" техобслуговування своїх мереж замовили 35 тисяч споживачів

"З початком опалювального сезону по всій Україні почастішали нещасні випадки, викликані недотриманням правил безпеки при використанні газу. У зв'язку з цим АТ "Вінницягаз" в черговий раз зазначає - технічний стан внутрішньобудинкових мереж потребує особливої уваги", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що своєчасне професійне обслуговування згідно з вимогами чинного законодавства повинні забезпечити власники або балансоутримувачі будівель і споруд. Послуга надається на договірних засадах спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл на виконання таких робіт.

"Споживачі поступово долучаються, розуміючи, що стан мереж – це безпека і надійність споживання газу в кожному будинку. Загалом акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності підписали майже 116 тисяч споживачів різних категорій", - зазначає директор з капітального будівництва АТ "Вінницягаз" Микола Яременко.

Цього року "Вінницягаз" пропонує цю послугу на акційних умовах – вартістю 300 гривень на рік. Перевагами пропозиції вже скористалися 12,3 тисячі клієнтів.

"Компанія закликає споживачів не зволікати і своєчасно забезпечити професійне обслуговування газових мереж у своїх будинках для безпечного, безаварійного та безперебійного споживання газу", - йдеться в повідомленні.