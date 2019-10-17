У "Вінницягазі" розповіли, на що спрямують кошти з нового тарифу

НКРЕКП затвердила новий підхід в оплаті послуг з доставки газу для побутових споживачів
Новий тариф АТ "Вінницягаз" на доставку газу дозволить компанії проводити безкоштовну заміну застарілих лічильників газу, створити обмінний фонд лічильників для населення, а також закупити необхідні матеріали для проведення комплексного приладового обстеження та поточного ремонту газових мереж.
Середній місячний платіж за розподіл природного газу у Вінницькій області складе близько 122 грн з ПДВ.
Кошти з щомісячного платежу будуть спрямовані на:
"Також у АТ "Вінницягаз" з'явиться можливість забезпечення в повній мірі матеріальними ресурсами аварійно-диспетчерської служби підприємства, що є запорукою безпечного газопостачання для споживачів Вінницької області", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі нагадали, що 7 жовтня 2019 року НКРЕКП затвердила новий підхід в оплаті послуг з доставки газу для побутових споживачів. Плата за доставку газу тепер відокремлена від вартості газу і буде сплачуватися окремо. Це дозволить відмежувати конкурентний ринок поставки газу від монопольних послуг розподілу і підвищити безпеку газопостачання.
Вартість послуги залежить від обсягу газу, спожитого споживачем за попередній рік. Вона буде виплачуватися рівними частинами щомісячно. Рівномірні платежі зможуть прогнозувати витрати протягом року. У свою чергу, газорозподільні компанії зможуть отримувати рівномірно протягом року ресурс, необхідний для обслуговування та модернізації мереж.
"За останні п'ять років АТ "Вінницягаз" отримало від діяльності з розподілу природного газу збитки на суму 559 млн грн. Тільки в поточному році компанія отримає збитки на суму 350 млн грн. На жаль, НКРЕКП в структурі нового тарифу передбачила дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди", - говорить фінансовий директор АТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.
Наприклад, у новому тарифі АТ "Вінницягаз" в якості компенсації повинен отримати 58,5 млн грн, в той час як заборгованість компанії перед іншими учасниками газового ринку становить 999 млн грн. "При такому фінансуванні компенсацій, АТ "Вінницягаз" знадобиться близько 17 років, щоб розрахуватися з контрагентами. Тому проблема боргів між учасниками газового ринку не вирішується новими тарифами", - йдеться в повідомленні.