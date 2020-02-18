"Вінницягаз": зарплати газовиків треба підвищити до середніх по промисловості

Завдяки прийнятому Державним регулятором новому тарифу на розподіл газу, "Вінницягаз" зможе до кінця року збільшити середню зарплату працівникам підприємства на 26%. Водночас розмір оплати праці залишається нижчим за середній у промисловості області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Середня зарплата на підприємстві протягом 2018 року становила менше 6 тис. гривень. Аби не втрачати спеціалістів, у 2019 році АТ "Вінницягаз" вишукувало можливості виплачувати своїм працівникам більше, в середньому 7,8 тис. гривень на місяць. Це стало можливим завдяки залученню додаткових ресурсів. "Вінницягаз" цінує своїх фахівців. Для нас професійні кадри – це головний пріоритет", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що нові тарифи на розподіл газу дозволять підвищити розміри оплати праці. Впродовж усього 2020 року зарплати на "Вінницягаз" зростуть в середньому на 26%. Однак, за словами прес-служби, цього буде недостатньо, аби компанія витримала конкуренцію серед роботодавців на ринку праці.

"Ми хочемо стимулювати і утримувати кращі кадри за рахунок гідної оплати праці. Адже АТ "Вінницягаз" є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить Валерій Кулійчук, начальник управління з персоналу АТ "Вінницягаз". - Тому ми будемо наполягати на підвищенні заробітних плат наших працівників. Вони мають бути не меншими за середню заробітну плату по промисловості у Вінницькій області".

Водночас за словами прес-служби, компанія продовжує інвестувати кошти у підвищення професійного рівня наших співробітників. "Зокрема триває співпраця з багатьма бізнес-школами, де проходять навчання працівники середньої ланки та формується кадровий резерв. Лінійний персонал має змогу підвищувати кваліфікацію у новоствореному центрі навчання та розвитку, який відкрили під брендом РГК. Згодом мережа таких центрів запрацює по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також додали, що АТ "Вінницягаз" цінує свої кадри, тому й надалі відстоюватиме інтереси працівників і робитиме все можливе, аби втримати кращих фахівців. "На сьогодні дефіцит кадрів на підприємстві становить близько 20%. Найбільше не вистачає водіїв, електрогазозварників, слюсарів підземних газопроводів, слюсарів з експлуатації газового устаткування тощо. Усе через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл. Наразі показник плинності кадрів коливається від 15 до 20% на рік, при нормі 8-10% для промислового сектору", - йдеться у повідомленні.