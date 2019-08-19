"Вінницягаз": зарплата працівників вдвічі менша середньої по промисловості

АТ "Вінницягаз" забезпечене працівниками на 80% від фактичної потреби. За 7 місяців 2019 року з компанії звільнився 221 працівник, у 2018 році – 364. Зарплати працівників підприємства вдвічи нижчі середньої зарплати в промисловості області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відтік кадрів повязаний із низькою зарплатнею. Через те, що НКРЕКП вже три роки не переглядає тариф для "Вінницягаз", зарплати тут суттєво нижчі ринкових, заморожені на рівні 2016 року. За цей же період середня зарплата у Вінницькій області зросла більш, як удвічі", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 серпня середня зарплата працівників "Вінницягаз" згідно тарифу становить близько 5,5 тис. гривень та незмінна вже три роки. У поточному році коефіцієнт плинності кадрів сягнув 12%. За словами прес-служби, на підприємстві катастрофічно не вистачає слюсарів, монтерів, електрогазозварників, монтажників, водіїв, майстрів, контролерів та операторів.

"Діючий тариф на розподіл природного газу не переглядався вже майже три роки та не відповідає економічним реаліям. Це спричиняє дефіцит фінансування по всіх складових тарифу - від оплати праці, придбання товарів та послуг, закупівлі газу для ВТВ, до виконання всіх завдань, пов’язаних з експлуатацією мереж", - пояснює фінансовий директор АТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

У прес-службі підкреслили, що оплата праці в АТ "Вінницягаз" більш як удвічі менша, ніж в електроенергетиці, тарифи для якої встановлює той же держрегулятор. В результаті частина працівників "Вінницягаз" перейшла, зокрема, на роботу в електроенергетичні компанії.

"В результаті дефіциту кадрів з кожним роком все складніше забезпечити безперебійне та безаварійне постачання газу в регіоні. Працівники страйкують, вимагають належної оплати праці. Втрати кваліфікованих спеціалістів, які роками знали та виконували свою роботу, фактично неможливо на сьогодні поновити. Вихід один – перегляд державним регулятором тарифу на розподіл природного газу відповідно до економічно обгрунтованих складових. В іншому випадку оператори газорозподільних систем не зможуть гарантувати безпеку та стабільність у постачанні газу, утримання газотранспортної системи у належному стані", - йдеться у повідомленні.